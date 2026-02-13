Размер шрифта
Женщина ранена при взрыве дрона в Белгородской области

В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона
Telegram-канал Настоящий Гладков

Жительница села Графовка пострадала при взрыве БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что пострадавшая получила минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщине оказали первую помощь, как только она обратилась к врачам, а сейчас доставляют в областную больницу.

«В двух многоквартирных домах повреждено остекление», — добавил глава области.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил об эвакуации жителей поселка Котлубань из-за угрозы детонации боеприпасов на объекте Минобороны после ракетного удара ВСУ. Там в результате атаки начался пожар. Пострадавших среди гражданского населения не было, для эвакуированных подготовили пункты временного размещения. В регионе впервые с начала СВО ввели режим ракетной опасности. Это была вторая массированная атака на Волгоградскую область за последние двое суток.

Ранее Гладков застрял в лифте во время блэкаута.
 
