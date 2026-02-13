Размер шрифта
Тренер сборной России рассказал, может ли Коростелев выиграть медаль Олимпиады

Тренер Бородавко заявил, что Коростелев может выиграть медаль Олимпиады
РИА Новости

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Савелий Коростелев еще имеет шанс выиграть медаль Олимпиады 2026 года, передает Sport24.

Бородавко заявил, что у Коростелева больше шансов в контанктных гонках, чем в соревнованиях с раздельным стартом.

Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Играх 2026 года в Италии

Следующий старт для мужчин-лыжников состоится 21 февраля — масс-старт классическим стилем на 50 километров.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона.

Ранее олимпийская чемпионка предрекла Коростелеву возможное получение медали на Играх.
 
