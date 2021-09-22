Зеленский: борьба с российской «агрессией» должна стать приоритетом сессии ООН

Противодействие «агрессии» России и защита прав человека в Крыму и Донбассе должны быть приоритетными темами на сессии Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи Абдуллой Шахидом.

«На встрече с @abdulla_shahid (Абдуллой Шахидом) подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76», — написал глава государства в Twitter.

В пресс-службе Зеленского также отметили, что в ходе встречи президент ознакомил Шахида с итогами саммита «Крымская платформа». Он выразил уверенность в том, что возвращение Крыма в состав Украины — это путь к восстановлению уважения к уставу ООН.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе рабочего визита в США и участия в сессии Генассамблеи ООН собирается обсудить с генсеком организации Антониу Гутерришем увеличение поддержки форума «Крымская платформа», который состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.