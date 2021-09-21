Песков прокомментировал возможный уход Володина с поста председателя Госдумы

Говорить о том, покинет ли Вячеслав Володин пост председателя Государственный Думы, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я оставлю без ответа ваш вопрос, он явно преждевременный», — сказал он.

Изменения в руководстве нижней палаты парламента могут произойти на фоне прошедших 17, 18 и 19 сентября выборов депутатов в Госдуму. По данным ЦИК, в восьмой созыв проходят представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

При этом, по словам самого Володина, это была «одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний».