В Совфеде назвали главную интригу выборов в Германии для России

Ключевой интригой для России на предстоящих парламентских выборах в Германии станут результаты партии «Зеленые», которая придерживается антироссийского курса, сказал «Газете.Ru» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Это единственная интрига немецких выборов для России — смогут ли «Зеленые» войти в следующий кабинет и попытаться испортить и так слишком сложные отношения между Москвой и Берлином. «Зеленые» — жесткие атлантисты и противники «Северного потока — 2», они традиционно занимают антироссийскую позицию. Если они покажут не слишком высокие результаты, то это лишит их шанса оказывать серьезное влияние на внешнюю политику Германии», — пояснил сенатор.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября, по последним опросам, можно выделить трех фаворитов гонки — правящий блок ХДС/ХСС, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и партию «Зеленые». Последние открыто критиковали «Северный поток — 2» и не исключали возможной остановки проекта.

Ранее сообщалось, что в Германии не исключили пересмотра договоренностей по «Северному потоку — 2».