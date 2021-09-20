Зеленский поднимет вопрос о Крыме в ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах президента Украины Владимира Зеленского поднять вопрос о принадлежности Крыма на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которое проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма», — рассказал Кулеба.

По его словам, Зеленский встретится с генсеками ООН и НАТО, с лидерами нескольких важных государств, а также проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не исключает участия Владимира Путина в нынешней сессии Генассамблеи.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 21 сентября начнется неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. Совбез в сентябре возглавляет Ирландия.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.