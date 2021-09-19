Генсек ООН призвал США и Китай избегать новой «холодной войны»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что конфликты между США и Китаем опасны для мира, и призвал избегать новой холодной войны. Об этом он сообщил CNN.

«Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира. Думаю, нам надо избежать новой холодной войны, потому что старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все сложнее», — сказал он.

По его мнению, конфликты могут привести к проблемам в мировой экономике и появлению «конфликтующих военных доктрин».

Ранее глава ООН призвал страны поддерживать диалог с талибами (организация запрещена в России). Гутерриш рассказал, что диалог с талибами необходимо поддерживать, чтобы прямо подтвердить принципы мирового сообщества. Сделать это необходимо «во имя солидарности с афганским народом».

Генсек ООН подчеркнул, что долг мирового сообщества – «проявить солидарность с народом, который сильно страдает, миллионы могут умереть от голода».