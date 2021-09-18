Песков проголосовал на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проголосовал на выборах в Государственную думу онлайн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», — сказал представитель Кремля.

В России с 17 по 19 сентября в проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Госдуму в Москве в первый день голосования превысила 23%.

Кроме того, стало известно, что в Москве 18 сентября разыграли первые десять квартир среди участников электронных выборов. Для того чтобы принять участие в розыгрыше акции #ВыбираемВместе, необходимо проголосовать дистанционно до 20.00 в пятницу, 18 сентября.