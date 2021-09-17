В Кремле оценили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Наличие ряда серьезных проблемных ситуаций в мире свидетельствует, что проведение саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН необходимо. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами.

Представитель Кремля уточнил, что в настоящий момент нет понимания о готовности Соединенных Штатов к мероприятию. Также нет определенности с датой и местом встречи участников саммита.

«Обилие вопросов, чрезвычайно серьезных проблемных ситуаций подтверждает необходимость такого саммита», — добавил представитель российского главы.

Как подчеркнул Песков, тема все еще по-прежнему на повестке дня.

В составе неформального объединения «ядерной пятерки» страны, имеющие ядерное оружие. К ним относятся Россия, Великобритания, США, Китай, а также Франция.

Ранее Песков ответил на вопрос об участии Путина на саммите G20. Саммит «группы двадцати» пройдет в Риме 30 – 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.