В Кремле не исключили участия Путина в сессии Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил участия президента РФ Владимира Путина в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Он заявил, что этого «пока в планах нет», но он «ничего бы не исключал».

Ранее Песков заявлял, что Путин не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 21 сентября начнется неделя высокого уровня, на которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. Совбез в сентябре возглавляет Ирландия.