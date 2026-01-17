Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Трамп передразнил акцент Макрона

Трамп передразнил французский акцент Макрона 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27644125_rnd_7",
    "video_id": "record::8c1fa188-3d81-4c68-9217-fd2c23462545"
}

Президент США Дональд Трамп пересказал телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались усилия по выравниванию цен на лекарства для американцев по сравнению с другими странами. Видео выступления главы Белого дома опубликовал Daily Mail.

В своей речи американский лидер использовал галльский акцент, чтобы показать, как говорит Макрон. Трамп заявил, что президент Франции ответил на звонок словами: «Да, Дональд, Дональд. Большое спасибо за звонок».

Трамп сообщил, что предупредил Макрона: «Вам не понравится этот звонок. Вам придется поднять цены на лекарства».

«Нет, нет, нет, нет, нет, я этого не сделаю», — сказал Трамп, имитируя голос французского лидера.

Речь между политиками шла об указе о введении в США системы ценообразования «наиболее благоприятствуемой нации» на лекарства, который Трамп подписал в мае прошлого года. Документ предусматривает, что Франция должна платить больше за фармацевтические препараты. В случае отказа глава Белого дома пообещал ввести пошлины в размере 25% на страну.

«Я сказал: «Эммануэль, мы платим в 13 раз больше, чем вы, — не 13 процентов, а именно в 13 раз больше, чем вы, за этот законопроект», — добавил Трамп.

По его словам, это «безумные цифры», однако Макрон прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что сделает ЭКО доступнее для американцев.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+