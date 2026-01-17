Трамп передразнил акцент Макрона

Президент США Дональд Трамп пересказал телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались усилия по выравниванию цен на лекарства для американцев по сравнению с другими странами. Видео выступления главы Белого дома опубликовал Daily Mail.

В своей речи американский лидер использовал галльский акцент, чтобы показать, как говорит Макрон. Трамп заявил, что президент Франции ответил на звонок словами: «Да, Дональд, Дональд. Большое спасибо за звонок».

Трамп сообщил, что предупредил Макрона: «Вам не понравится этот звонок. Вам придется поднять цены на лекарства».

«Нет, нет, нет, нет, нет, я этого не сделаю», — сказал Трамп, имитируя голос французского лидера.

Речь между политиками шла об указе о введении в США системы ценообразования «наиболее благоприятствуемой нации» на лекарства, который Трамп подписал в мае прошлого года. Документ предусматривает, что Франция должна платить больше за фармацевтические препараты. В случае отказа глава Белого дома пообещал ввести пошлины в размере 25% на страну.

«Я сказал: «Эммануэль, мы платим в 13 раз больше, чем вы, — не 13 процентов, а именно в 13 раз больше, чем вы, за этот законопроект», — добавил Трамп.

По его словам, это «безумные цифры», однако Макрон прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что сделает ЭКО доступнее для американцев.