Большинство украинцев поддержали идею выборов после перемирия

КМИС: 64% украинцев назвали выборы после перемирия необходимой уступкой
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

64% украинцев считают, что идея провести выборы президента страны через два-три месяца после заключения перемирия — это «необходимая уступка», чтобы продемонстрировать готовность Украины к голосованию. Об этом говорят результаты опроса, который с 9 по 14 января 2026 года провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

18% респондентов отметили, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом хочет удержаться у власти, и такой же процент опрошенных не определился с мнением по поводу выборов.

Кроме того, 60% негативно отнеслись к идее проголосовать онлайн, а 35% такой вариант участия в выборах поддержали. 71% опрошенных подчеркнул, что голосование в интернете создает риск фальсификаций. И только 21% назвали его шагом вперед «в технологиях демократии».

Опрос КМИС также показал, что большинство украинцев не верят в успех мирных переговоров, исключают возможность передачи Донбасса России и поддерживают проведение референдума по мирному урегулированию конфликта.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится как можно дольше удержаться у власти и готов провести выборы вместе с референдумом по мирному соглашению, если будет обеспечена безопасность избирательного процесса. В январе 2026 года Зеленский заявил, что закон о выборах президента страны может быть принят в феврале 2026 года, однако это зависит от итогов мирных переговоров и от деятельности рабочей группы Верховной рады.

В декабре глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил провести выборы в онлайн-формате. При этом министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в стране пока не готовят участки к выборам.

Ранее СМИ сообщили о встречах Зеленского с потенциальными соперниками по выборам. 

