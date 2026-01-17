Размер шрифта
Минобороны провело переговоры о сотрудничестве с тремя африканскими странами

МО: военные РФ посетили Сан-Томе и Принсипи, Экваториальную Гвинею и Камерун
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации в январе провело серию переговоров с военными лидерами Сан-Томе и Принсипи, Экваториальной Гвинеи и Камеруна, сосредоточенных на военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Встречи были организованы Главным управлением международного военного сотрудничества Минобороны России с целью укрепления партнерских отношений со странами Африки. Ключевыми темами обсуждения стали актуальные вопросы и будущие возможности в сфере военно-технического сотрудничества.

Делегаты из Сан-Томе и Принсипи, Экваториальной Гвинеи и Камеруна выразили благодарность российской стороне за предоставленную возможность проведения таких встреч, подчеркнув их важность для укрепления связей с Россией и значительного повышения боеспособности их национальных вооруженных сил.

В российском военном ведомстве отметили, что визиты делегаций совпали с деловыми заходами большого десантного корабля «Александр Отраковский» Северного флота в регион.

Ранее Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

