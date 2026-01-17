Трамп предложил Эрдогану войти в состав «Совета мира» по Газе

Трамп предложил Эрдогану войти в состав «Совета мира» по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Об этом в соцсети X сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

«Президент США, как председатель-основатель «Совета мира», направил письмо с приглашением нашему президенту войти в состав сооснователей совета», — написал он.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован.

В состав «Совета мира» по сектору Газа вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.