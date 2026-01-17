Шестилетнего мальчика ударило током в российском детском клубе

На Амуре мальчика ударило током в детском клубе

На Амуре шестилетний ребенок получил ожог от удара током в детском клубе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Белогорске, когда ребенок находился в коммерческом детском клубе. Мальчика ударило током и он получил термический ожог стопы — при каких обстоятельствах это произошло, на данный момент не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Действиям организаторов детского мероприятия и руководства клуба дадут правовую оценку.

Ранее девочка не выжила после того, как ее ударило током у бассейна в Подмосковье.