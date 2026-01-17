Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Шестилетнего мальчика ударило током в российском детском клубе

На Амуре мальчика ударило током в детском клубе
Евгений Одиноков/РИА Новости

На Амуре шестилетний ребенок получил ожог от удара током в детском клубе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Белогорске, когда ребенок находился в коммерческом детском клубе. Мальчика ударило током и он получил термический ожог стопы — при каких обстоятельствах это произошло, на данный момент не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Действиям организаторов детского мероприятия и руководства клуба дадут правовую оценку.

Ранее девочка не выжила после того, как ее ударило током у бассейна в Подмосковье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644569_rnd_5",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+