В Италии арестовали судно, побывавшее в России. Об этом говорится в пресс-релизе итальянского государственного агентства, регулирующего таможенные вопросы Agenzia ADM.

Правоохранители заявили, что судно под флагом одного океанического острова прибыло в Бриндизи из Новороссийска, где на него погрузили товар – 33 тыс. тонн черных металлов.

«Меры предосторожности были приняты в соответствии с Регламентом ЕС», — говорится в сообщении.

Представители таможни добавили, что в последующем будут проведены дополнительные проверки навигационных систем. В релизе отмечается, что на момент прибытия корабля в порт Новороссийска системы навигации якобы не действовали с целью «избежать геолокации и воспрепятствовать проверкам компетентных органов».

Суд Бриндизи рассмотрел документы по делу и подтвердил законность превентивного ареста судна и всего его груза. На данный момент импортер, судовладелец и несколько членов экипажа находятся под следствием.

14 января Reuters сообщил, что американская администрация подала в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест значительного количества судов, используемых для перевозки венесуэльской нефти. Речь идет о десятках танкеров, которые перевозят нефть из Венесуэлы или делали это в прошлом.

Ранее сообщалось, что в Британии готовятся разрешить военным захватывать суда «теневых флотов».