Словения направит военных в Гренландию

Правительство Словении направит в Гренландию двух офицеров на военные учения

Словения отправит в Гренландию двух офицеров Вооруженных сил республики для участия в учениях «Арктическая выносливость», которые будут проводиться под руководством Дании. Об этом сообщила пресс-служба словенского правительства, передает ТАСС.

Решение о сроках проведения учений будет принято на этапе планирования, говорится в сообщении.

11 января агентство Bloomberg сообщило, что ряд стран Европы под руководством Германии и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее глава Минобороны Бельгии признал, что Евросоюз не способен победить США в Гренландии.