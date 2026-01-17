«Могу просто дышать и жить»: экс-россиянка Касаткина о получении гражданства Австралии

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина на пресс-конференции перед началом Australian Open поделилась, что для нее значит получение гражданства Австралии.

«Теперь я могу дышать и об этом не думать. Поэтому я и написала в соцсетях о том, насколько я благодарна и свободна – наконец я могу просто дышать и жить, выполнять свою работу и не переживать о вещах, которые вне моего контроля», — заявила она.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

