Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Могу просто дышать и жить»: экс-россиянка Касаткина о получении гражданства Австралии

Теннисистка Касаткина: после получения гражданства Австралии могу дышать и жить
Tingshu Wang/Reuters

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина на пресс-конференции перед началом Australian Open поделилась, что для нее значит получение гражданства Австралии.

«Теперь я могу дышать и об этом не думать. Поэтому я и написала в соцсетях о том, насколько я благодарна и свободна – наконец я могу просто дышать и жить, выполнять свою работу и не переживать о вещах, которые вне моего контроля», — заявила она.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее 18-летняя теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир в Аделаиде. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644617_rnd_7",
    "video_id": "record::342e4628-7124-4c08-b37b-28601a86cdf5"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+