Чемпион Больших шлемов рассказал, кто из россиян дойдет на Australian Open дальше всех

Экс-теннисист Ольховский: Медведев дойдет до полуфинала на Australian Open
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Знаменитый отечественный теннисист, экс шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Даниил Медведев дойдет дальше всех российских теннисистов и теннисисток на Открытом чемпионате Австралии.

«Медведев выйдет в полуфинал. Мне кажется, он скинул в себя груз ответственности, который довлел над ним в последнее время со старой командой. Может быть, уже приелись друг другу немножко, очень долго времени были вместе. То есть потенциала, наверное, он сам не видел и поэтому все это тяжеловато продвигалось. А здесь новая команда, новый взгляд, может быть, чуть-чуть другие тренировки. Опять же, сбросил с себя все что было, и появилось желание», — считает Ольховский.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул. Новый сезон россиянин начал с еще одного титула – в Брисбене в рамках турнира АТР 250.

Ранее российскому теннисисту предсказали большие проблемы в первом круге Australian Open.

