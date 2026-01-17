При пожаре в столовой на Ставрополье пострадали восемь человек

МЧС: площадь пожара после взрыва газа на Ставрополье составила 150 кв. метров

Площадь пожара после взрыва газового баллона в столовой в Кочубеевском округе Ставрополья составила 150 кв. метров. Пожар локализовали. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в мессенджере Max.

«Уже через шесть минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России по Ставропольскому краю. В настоящее время пожар локализован на площади 150 кв. метров», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в результате возгорания пострадали восемь человек, из них трое детей. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ.

Утром 17 января сообщалось, что в Тюмени сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составляет около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания.

Сигнал о происшествии поступил утром 17 января. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши.

Ранее стало известно о возгорании в пятиэтажном доме в Москве.