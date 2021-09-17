Франция отменила традиционное торжество в США после решения по подлодкам

Франция заявила об отмене торжественных мероприятий в своем американском посольстве по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения. По информации AFP , это стало своеобразным протестом из-за решения по подлодкам только что созданным альянсом США, Великобритании и Австралии (AUKUS).

Париж теряет контракт на подлодки на $66 млрд.

В мероприятии должен был принять участие высокопоставленный представитель ВМС Франции. Сейчас он уже летит в Париж.

Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия создали военный союз AUKUS. В Пентагоне уже поспешили сообщить, что американское военное присутствие в Австралии будет расширено.

Париж должен был поставить 12 ударных подводных лодок Австралии. Канберра же приняла решение об отмене «контракта века» в пользу партнерства с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством .

«Монументальная пощечина Франции. Это нокаут, которого никто не ожидал», — пишет La Tribune.По данным издания, французской верфи Naval Group потребуются годы, чтобы оправиться от коммерческих потерь.

При этом в ВМС Австралии все же поступят атомные подлодки. Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде. Помогать будут США и Великобритания.

Чесапикское сражение — решающая битва на море на Войне за независимость США. Французский флот, поддерживающий США, одержал победу над британским.