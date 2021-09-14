Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в своем Facebook, что он имел в виду, когда назвал военную операцию Киева в Донбассе «курортом для мальчиков».

«Журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде: «наши парни гибнут зря», «все в АТО непрерывно страдают», «мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет». В общем, «все плохо». Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. <...> Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — заявил Арестович.

Советник также заверил, что сегодня он высказался бы иначе, намного более строго.

Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Аваков попросил офис президента страны «послать подальше» Арестовича. Поводом для этого стало интервью 2017 года, в котором последний заявил, что АТО — «курорт для мальчиков». В 2017 году Арестович не занимал никаких должностей. Данный отрывок из интервью стали распространять в социальных сетях во вторник.

Арестович известен своими громкими заявлениями. Так, в сентябре этого года он предложил переименовать украинский язык в «руський».