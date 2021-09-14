«Би-би-си» узнала о казнях мирных жителей в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» убили по меньшей мере 20 мирных жителей в афганской провинции Панджшер, пишет «Би-би-си». В этом регионе собрались силы сопротивления, отказавшиеся принять захват Афганистана со стороны талибов.

По информации телерадиовещательной корпорации, в Панджшере произошло как минимум несколько знаковых инцидентов. Во-первых, талибы якобы убили владельца магазина, который продавал сим-карты сторонникам сопротивления — его тело было обнаружено около дома, на нем нашли следы пыток.

Во-вторых, один из местных был окружен талибами и расстрелян прямо на дороге. «Би-би-си» располагает видеозаписью этого случая, называя его доказательством преступлений «Талибана».

При этом сами талибы уверяют, что уже установили свой контроль над Панджшером, когда лидер сопротивления Ахмад Масуд-младший утверждает, что противостояние еще продолжается. Информации из региона поступает достаточно мало, поскольку связь на его территории практически отсутствует.

Ранее сообщалось, что в северной провинции Афганистана Баглан возобновились боевые столкновения участников радикального движения «Талибан».