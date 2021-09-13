Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России выявили 18 178 новых случая COVID-19 12:01
Южный заявил, что ждет от Медведева новых побед на турнирах «Большого... 11:56
«Кровотечение и септический шок»: МакSим рассказала Собчак о лечении... 11:48
В Минздраве не советуют кормящим мамам вакцинироваться от коронавируса 11:47
Медведев опубликовал пост в Instagram после победы на US Open 11:41
Илон Маск завел собаку-мем 11:37
Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму 11:37
В Красноярске детям пришлось заниматься на пустыре, где власти обещали построить... 11:34
В Москве арестовали поставщика часов для «солдата будущего» 11:33
Тренер Медведева поделился впечатлениями от финала US Open 11:23

Песков ответил на вопрос о досрочном голосовании Путина на выборах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин голосовать на выборах в Госдуму досрочно. Об этом сообщает Life.ru.

«Сообщим своевременно», — кратко ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Выборы в Госдуму будут проходить на протяжении трех дней с 17 по 19 сентября.

В этом году также пройдут региональные и муниципальные выборы, россияне выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

По данным ВЦИОМ, в парламентских выборах намерены участвовать 70% россиян. С ноября 2020 г. доля граждан, решивших отдать свой голос на выборах в Государственную Думу, выросла на 7 п.п. (63% в ноябре 2020 г.).

Ранее в Госдуме рассказали, как Запад пытается дискредитировать парламентские выборы в РФ. По словам председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, основная подрывная деятельность развернулась в интернете, где СМИ-иноагенты и иностранные издания публикуют фейковые новости.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пилот разбившегося в Приангарье самолета назвал причину трагедии
Выживший в авиакатастрофе пилот L-410 считает возможной причиной крушения отказ системы навигации
Зарплатная реформа: как и где пройдет эксперимент с оплатой труда педагогов
Власти определились с регионами, где начнут по-новому платить учителям
«Компании с мировым именем нас обманывают, не стыдясь»
Глава Минприроды о лесных пожарах, экологической ответственности и новых месторождениях
В России выявили 18 178 новых случая COVID-19
Цена газа в Европе достигла рекордных $730 за тыс. кубометров
Российский консул посетила задержанного в Праге Франчетти
Преемник Меркель проиграл дебаты перед выборами в Бундестаг
Новости и материалы
Южный заявил, что ждет от Медведева новых побед на турнирах «Большого шлема»
«Кровотечение и септический шок»: МакSим рассказала Собчак о лечении пневмонии
В Минздраве не советуют кормящим мамам вакцинироваться от коронавируса
Медведев опубликовал пост в Instagram после победы на US Open
Илон Маск завел собаку-мем
Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму
В Красноярске детям пришлось заниматься на пустыре, где власти обещали построить школу
В Москве арестовали поставщика часов для «солдата будущего»
Тренер Медведева поделился впечатлениями от финала US Open
Следователи возбудили дело после убийства мужчины в гостинице Новосибирска
Путин отметил особую интонацию песен юбиляра Розенбаума
Граждане Украины пострадали в результате ДТП с автобусами в Турции
СМИ: первая жена Грачевского хочет получить половину «Ералаша»
Физики создали самый мощный в мире магнит
Проблемные долги россиян достигли рекорда
Скончавшийся Борис Краснов задолжал 30 миллионов рублей бизнесмену
Медведев не стал злиться на мешавших ему зрителей во время финала US Open
СК назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области
Все новости
«Подобна машине времени»: ученые создали виртуальную Вселенную
Создана самая детальная виртуальная Вселенная, доступная всем желающим
Суды заступятся за затравленных и уволенных
ВС потребовал возвращать работу «добровольно-принудительно» уволенным сотрудникам
«Там, где француз начинает паниковать, русский реагирует спокойно»
Переехавшие в Россию иностранцы рассказали, что им нравится на новой родине
Почта, защита выплат и малый бизнес: какие поручения утвердил Путин
На сайте Кремля опубликован список поручений президента по итогам съезда «Единой России»
Кричит и кровоточит: как российские роботы помогают обучать зарубежных врачей
Отечественные роботы помогут нам слезть с нефтегазовой иглы, считают в Госдуме
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
«Украина не так зависима от США, как был Афганистан»
Зеленский заявил, что Байден поддерживает членство Украины в НАТО
Дуда не принял Меркель. СМИ выясняют, кто кого обидел
В Варшаве и Берлине спорят о причинах отмены встречи канцлера ФРГ с президентом Польши
«Стать действительно Союзным государством»
Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии
«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился пассажирский самолет
Четыре человека погибли, 12 пострадали в результате катастрофы самолета L-410
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях