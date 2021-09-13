Песков ответил на вопрос о досрочном голосовании Путина на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин голосовать на выборах в Госдуму досрочно. Об этом сообщает Life.ru.

«Сообщим своевременно», — кратко ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Выборы в Госдуму будут проходить на протяжении трех дней с 17 по 19 сентября.

В этом году также пройдут региональные и муниципальные выборы, россияне выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

По данным ВЦИОМ, в парламентских выборах намерены участвовать 70% россиян. С ноября 2020 г. доля граждан, решивших отдать свой голос на выборах в Государственную Думу, выросла на 7 п.п. (63% в ноябре 2020 г.).

Ранее в Госдуме рассказали, как Запад пытается дискредитировать парламентские выборы в РФ. По словам председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, основная подрывная деятельность развернулась в интернете, где СМИ-иноагенты и иностранные издания публикуют фейковые новости.