Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Готовьтесь к мрачным дням»: аналитик описал последствия 48-часового ультиматума Трампа к Ирану

Аналитик Баддар: ультиматум США вызовет глобальный энергетический кризис
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Ультиматум, предъявленный Ирану президентом США Дональдом Трампом, приведет к крупнейшему в истории глобальному энергетическому кризису. Об этом в соцсети X заявил американский аналитик Омар Баддар.

«Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — написал он.

По его словам, до «крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса» осталось менее двух суток.

До этого Трамп пригрозил уничтожить электростанции Исламской Республики в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ иранские военные заявили, что пролив будет полностью закрыт, пока Тегеран не восстановит работу этих объектов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
