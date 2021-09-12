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Лукашенко заявил о давлении ЕС через Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытках давления Европейского союза на республику через Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко подчеркнул, что председатель Европейского совета Шарль Мишель пытался через звонок президенту России Владимиру Путину надавить на Белоруссию, чтобы та изменила свою политику.
По словам президента Белоруссии, Путин в ответ на это сказал, что не сможет этого сделать, ведь Белоруссия самостоятельное государство.

«Они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям начинают давить наших ребят. <…> И они хотят, чтобы мой давний друг (Путин) на меня давил. Он мне об этом скажет, он довел до меня позицию и передал им (ЕС), чтобы они ехали в Минск и говорили со мной, как говорят с талибами (организация запрещена в России), — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем он говорил на второй части встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

По словам политика, он и российский президент обсуждали проблемы строительства объектов и вооружения.

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