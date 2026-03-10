Президент Ирана поблагодарил Путина

Пезешкиан во время созвона с Путиным поблагодарил Россию за позицию по Ирану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за ее позицию в поддержку Исламской Республики на фоне агрессии США и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера.

По ее информации, в ходе беседы глава Ирана также рассказал Путину об ударах Соединенных Штатов и Израиля по объектам гражданской инфраструктуры Исламской Республики и призвал осудить подобные действия на международном уровне.

«Президент России, вновь подтвердив позицию своей страны, отвергающей военную агрессию против Ирана, заявил о готовности РФ направить необходимую помощь и оказать любую поддержку для скорейшего прекращения конфликтов в регионе», — отметили в пресс-службе.

10 марта Путин провел второй за неделю телефонный разговор с Пезешкианом. Во время созвона лидеры продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, поговорили об агрессии США и Израиля против Ирана.

В ходе беседы президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

