Сотрудник московского НИИ пострадал из-за взрыва во время эксперимента

РИА Новости: в Москве сотрудник НИИ пострадал из-за взрыва во время эксперимента
В Москве во время эксперимента в НИИ произошел взрыв, пострадал сотрудник. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе научных работ в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН. По словам собеседника агентства, произошел взрыв, который не представлял большой опасности, однако в результате пострадал один из сотрудников.

Работник получил порезы от осколков стекла, ему оказали медицинскую помощь. В институте отметили, что подобные ситуации иногда случаются при проведении экспериментов.

До этого в здании НИИ во Фрязино снова разгорелся пожар. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой.

Ранее мужчина устроил взрыв в здании жилищной инспекции в Москве.

 
