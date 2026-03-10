Размер шрифта
Иностранцы обплевали и изнасиловали девушку без сознания в отеле, снимая все на видео

В Испании восемь иностранцев жестоко избили и изнасиловали британку в отеле
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

В Испании суд вынес приговор компании из восьми мужчин, которые изнасиловали подростка в отеле Магалуфа. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, участниками надругательства стали семь французов и один гражданин Швейцарии, от их действий пострадала туристка из Британии. На момент инцидента участникам было от 18 до 26 лет.

Мужчины заманили девушку к себе и, когда она была в бессознательном состоянии, раздели и изнасиловали. Действия сексуального характера сопровождались плевками в пострадавшую и унижением.

Происходящее иностранцы записывали на видео и позже опубликовали в чатах одного из мессенджеров.

Так как британку насиловали не все мужчины, двоих из них обвинили только в нарушении неприкосновенности частной жизни, в остальных случаях речь идет о статье о надругательстве.

Изначально в общей сложности фигуранты могли отправиться в тюрьму на 150 лет, однако после признания вины этот срок сократился до 73 лет.

Ранее в Москве водитель такси надругался над пассажиркой во время поездки.

 
