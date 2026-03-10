Чемпион России ушел от Плющенко к Тутберидзе

Фигуристы Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе

Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София перешли из академии Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сами спортсмены в своих социальных сетях сообщили, что покинули академию Плющенко, однако не сообщили, куда перешли. При этом еще один брат Сарновских — Кирилл — продолжает тренироваться под руководством Плющенко.

«Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — в том числе написал фигурист.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

