Лед на Байкале разошелся прямо под ногами туристки и попал на видео

На Байкале лед разошелся прямо под ногами туристки

Лед на Байкале разошелся прямо под ногами у туристки и она сняла это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел, когда девушка снимала видео на озере Байкал. Внезапно ледяной покров под ней треснул, и образовалась становая щель — разлом, который обычно тянется вдоль берега и может достигать 30 километров в длину.

Отмечается, что застать момент появления такой трещины вживую считается редкой удачей. Туристка испугалась, но, судя по видео, не пострадала.

До этого певец Сергей Шнуров решил снять порчу с Байкала: «чтобы лизуны лизали там, где надо». Он показал движения, которые зрители должны были делать якобы для очищения озера.

Ранее Shaman ответил на обвинения в «осквернении» Байкала.

 
