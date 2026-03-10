Мужчина зверски избил юношу возле российского клуба за то, что тот носил шубу

В Удмуртии мужчина зверски избил юношу за то, что тот носил шубу

В Удмуртии юношу из-за шубы зверски избил незнакомец возле клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Все началось в развлекательном заведении — одному из посетителей не понравилась шуба, в которой был длинноволосый юноша. Мужчина высказался оскорбительно, после чего выманил молодого человека на улицу под предлогом разговора и напал на него.

Агрессор жестоко избил юношу — все его лицо и снег, где злоумышленник избивал молодого человека, были в крови. За этим наблюдала толпа людей. Один из очевидцев стал снимать зверство, а затем отвел пострадавшего в сторону. Позже он сходил и за его шубой.

Пострадавший просил вызвать ему скорую помощь. Информации о его состоянии не поступало.

