В Екатеринбурге спустя более двух лет задержали беглого педофила

В Екатеринбурге поймали мужчину, осужденного за педофилию. Об этом сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

По версии следствия, россиянин истязал несовершеннолетнего и надругался над ним, угрожая расправой. Детали произошедшего не приводятся.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, но на время расследования его не отправили в СИЗО.

«Обвиняемый находился на время следствия не под стражей, поэтому на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск», – сообщается в публикации.

Только спустя более двух лет мужчину удалось поймать. Специалисты ГУФСИН установили местонахождение фигуранта и задержали. На данный момент он находится в изоляторе.

