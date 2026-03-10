Размер шрифта
В Екатеринбурге спустя более двух лет задержали беглого педофила

В Екатеринбурге задержали мужчину, надругавшегося над ребенком
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Екатеринбурге поймали мужчину, осужденного за педофилию. Об этом сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

По версии следствия, россиянин истязал несовершеннолетнего и надругался над ним, угрожая расправой. Детали произошедшего не приводятся.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, но на время расследования его не отправили в СИЗО.

«Обвиняемый находился на время следствия не под стражей, поэтому на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск», – сообщается в публикации.

Только спустя более двух лет мужчину удалось поймать. Специалисты ГУФСИН установили местонахождение фигуранта и задержали. На данный момент он находится в изоляторе.

До этого в Южной Корее задержали мужчину и двух его знакомых, которые участвовали в изнасиловании двух девочек. Школьницы согласились отправиться с главным фигурантом на экскурсию в горы, но там их изнасиловали и бросили в заброшенном здании.

Мужчину арестовали, его сообщников не отправили под стражу.

Ранее иностранцы оплевали и изнасиловали девушку без сознания в отеле, снимая все на видео.

 
