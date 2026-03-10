Над Россией сбили 17 украинских дронов. Военная операция, день 1476-й

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Военные уничтожили девять БПЛА в Крыму, пять — в Белгородской области и три — в Курской. ВС РФ наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.