Над Россией сбили 17 украинских дронов. Военная операция, день 1476-й

ВСУ атаковали с помощью 41 беспилотника различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки, 30 раз применили артиллерию по отселенным районам, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Более 150 мирных жителей, в том числе 9 несовершеннолетних, на минувшей неделе получили ранения в результате ударов ВСУ по субъектам РФ — 30 человек, включая ребенка, погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
ВСУ повредили спецтехнику ресурсоснабжающей организации Горловки ДНР, атаковав город с беспилотников, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
ВСУ на минувшей неделе не менее трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области, в результате чего погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
В Белгородской области за выходные 2 человека погибли, 19 получили ранения от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в поселке Климово Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России.
Девять БПЛА были сбиты в Крыму, пять – в Белгородской области и три – в Курской.
Сегодня 1476-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.