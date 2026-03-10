Размер шрифта
Над Россией сбили 17 украинских дронов. Военная операция, день 1476-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1476-й день
В зоне проведения СВО на Донецком направлении
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Военные уничтожили девять БПЛА в Крыму, пять — в Белгородской области и три — в Курской. ВС РФ наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:42

ВСУ атаковали с помощью 41 беспилотника различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки, 30 раз применили артиллерию по отселенным районам, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

9:24

Более 150 мирных жителей, в том числе 9 несовершеннолетних, на минувшей неделе получили ранения в результате ударов ВСУ по субъектам РФ — 30 человек, включая ребенка, погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

9:10

ВСУ повредили спецтехнику ресурсоснабжающей организации Горловки ДНР, атаковав город с беспилотников, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

8:58

ВСУ на минувшей неделе не менее трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области, в результате чего погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

8:43

В Белгородской области за выходные 2 человека погибли, 19 получили ранения от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:36

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в поселке Климово Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

8:21

Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

8:10

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России.

Девять БПЛА были сбиты в Крыму, пять – в Белгородской области и три – в Курской.

8:00

Сегодня 1476-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
