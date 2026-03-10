Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Израиля заявила об ликвидации командира подразделения движения «Хезболла»

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ликвидировали командира подразделения движения «Хезболла»
Amir Cohen/Reuters

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили командира подразделения «Насер» шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения «Насер» движения «Хезболлах», — отмечается в сообщении.

9 марта официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

До этого ЦАХАЛ обстрелял Русский дом культуры в ливанском городе Набатия. Никто не пострадал, но здание оказалось полностью разрушено. Директор учреждения рассказал, что дом культуры только недавно отремонтировали после ударов Израиля в 2024 году. Как подчеркнул руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в Русском доме не велась никакая военная деятельность.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить масштабную операцию Израиля против «Хезболлы».

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!