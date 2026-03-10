Армия Израиля заявила об ликвидации командира подразделения движения «Хезболла»

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили командира подразделения «Насер» шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения «Насер» движения «Хезболлах», — отмечается в сообщении.

9 марта официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

До этого ЦАХАЛ обстрелял Русский дом культуры в ливанском городе Набатия. Никто не пострадал, но здание оказалось полностью разрушено. Директор учреждения рассказал, что дом культуры только недавно отремонтировали после ударов Израиля в 2024 году. Как подчеркнул руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в Русском доме не велась никакая военная деятельность.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить масштабную операцию Израиля против «Хезболлы».