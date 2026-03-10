Генконсульство России в Иране пострадало из-за атаки

Здание генерального консульства России получило повреждения в иранском городе Исфахан в ходе атаки на находящуюся неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, генконсульство пострадало 8 марта.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной», — рассказала дипломат.

Также она отметила, что обошлось без серьезных травм.

Захарова добавила, что РФ требует от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов и считает нападение на диппредставительства вопиющим нарушением международного права.

10 марта главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили резко деградировавшую обстановку на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.