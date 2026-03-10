Размер шрифта
Гвен Стефани о беременности после 40: «Первое чудо»

Певица Гвен Стефани назвала рождение сына после 40 подарком судьбы
gwenstefani/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вокалистка американской рок-группы No Doubt Гвен Стефани высказалась о беременности и религиозности после 40 лет. Побывавшую на записи подкаста популяризатора католицизма Джеффа Кэвинса звезду опубликовало издание Billboard.

По словам Стефани, к иудаизму она пришла, когда решила завести еще одного ребенка от теперь уже бывшего мужа, певца Гэвина Россдейла, от которого у нее уже было двое других сыновей. Первенец, 8-летний на тот момент Кингстон, сказал ей, что он хотел бы, чтобы у мамы был еще один ребенок.

«Я сказала ему: «Так жаль. Твоя мама слишком стара, чтобы иметь ребенка». Он ответил: «Пожалуйста, Боже, позволь моей маме родить ребенка». Я просто сидела и думала: «Ого, посмотрите на моего маленького мальчика. Он молится за меня!» — вспоминает она.

56-летняя Стефани отметила, что после этого Кингстон каждую ночь молился за нового брата, хотя она не учила его, как это делать. Месяц спустя, в возрасте 44 лет, Стефани забеременела. После она родила сына Аполлона, которому сейчас 12 лет.

«Естественно, это был настоящий подарок судьбы. И это было первое чудо… Я обратилась к Богу, я была создана для этого», — делится она.

Накануне звезда «Гарри Поттера» Луис Кордис рассказал, что скоро станет отцом четверых детей.

Ранее Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз.

 
