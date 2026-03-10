«Спартак» сыграет в международном турнире

Юношеский состав московского «Спартака» сыграет в клубном турнире в Венгрии, организованном при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии. Информацию в своем Telegram-канале подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Предстоящая матчевая серия — важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта», — написал он.

Матчи состоятся 12-15 марта. «Спартак» сыграет в группе с командами итальянской «Аталанты» и словенского «Марибора».

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее еще одна сборная выразила готовность сыграть с Россией.