«Матч с «Зенитом» будет определяющим»: оценены шансы «Спартака» на титул в РПЛ

Экс-игрок Яковлев: следующий матч с «Зенитом» будет определяющим для «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев оценил шансы красно-белых на титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что команда может побороться. Его слова приводит «Советский спорт».

«Следующий матч против «Зенитом» будет определяющим. Если «Спартак» на выезде обыграет петербургский «Зенит», тогда появится возможность хотя бы подумать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Перед стартом второго круга в это с трудом верилось, но сейчас, учитывая, как складывается ситуация, шансы есть», — отметил он.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

