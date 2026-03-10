Размер шрифта
Белый дом указал на краткосрочность ослабления санкций против российской нефти для Индии

Левитт: ослабление санкций США против российской нефти для Индии краткосрочно
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Ослабление санкций США против российской нефти для закупок Индией не носит длительного характера, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты, пояснила Левитт, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру, временно разрешили Индии принимать российскую нефть.

По ее словам, решение Вашингтона является краткосрочной мерой, принятым, поскольку Индия является «хорошим партнером» Соединенных Штатов. Кроме того, речь идет лишь о нефти, уже загруженной в танкеры и находящейся в море.

10 марта сообщалось, что Государственный банк Индии — State Bank of India (SBI) — отказался проводить платежи за российскую нефть, несмотря на временное разрешение со стороны США.

Администрация США выдала Индии лицензию, разрешающую в течение 30 дней покупать российскую нефть. Индийские НПЗ уже закупили около 20 млн баррелей. По данным Reuters, американские власти решили ослабить ограничения после того, как Нью-Дели оказался в уязвимом положении из-за ударов по Ирану и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 40% индийского импорта нефти. Ранее под давлением США Индия сократила закупки российских энергоносителей. Эксперты назвали новое разрешение вынужденной формальностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны детали сделки США и Индии по российской нефти.

 
