В Челябинске мужчина сломал палец администратору салона красоты, не желая платить за массаж. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел после сеанса массажа в городском салоне красоты. Клиент внезапно потребовал возврат оплаты за услугу, не объяснив причины. Получив отказ, мужчина устроил погром на ресепшене, а затем напал на массажистку.

Администратор салона попыталась заступиться за коллегу, однако дебошир схватил ее за палец и резко вывернул его. В результате девушку госпитализировали в медицинское учреждение с переломом. Нападавший скрылся с места происшествия.

До этого во Владивостоке женщина устроила дебош в салоне красоты, не желая платить. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

Ранее россиянин избил и укусил таксиста, не желая оплачивать поездку.