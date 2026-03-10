МИД России опубликовал фото последствий удара рядом с генконсульством РФ в Исфахане

МИД опубликовал фото повреждений консульства РФ в иранском Исфахане после удара

Министерство иностранных дел России опубликовало в своем Telegram-канале фотографии повреждений генерального консульства РФ в иранском Исфахане, недалеко от которого был нанесен удар 8 марта.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в служебном здании и жилых квартирах были выбиты стекла, ряд сотрудников отбросило взрывной волной, но обошлось без жертв и серьезных травм.

«Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала», — добавила Захарова.

До этого в МИД заявили, что здание генерального консульства России получило повреждения в иранском городе Исфахан в ходе атаки на находящуюся неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции.

10 марта главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили резко деградировавшую обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.