Названо число пострадавших американских военных во время операции США в Иране

150 военных США пострадали во время американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данный показатель значительно превышает ту информацию, которую официально распространяют представители Пентагона.

По данным оборонного ведомства США, во время операции пострадали только восемь военных, которые получили тяжелые ранения.

До этого сообщалось, что США за первые два дня войны против Ирана израсходовали боеприпасов на $5,6 млрд.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Израиль может ударить ядерным оружием по Ирану без участия США.