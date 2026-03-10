На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли вдвое

Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли более чем на 100% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, до начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана газовые котировки опускались до 382 $. Этот минимум цен был зафиксирован 27 февраля — в последний торговый день перед атакой на Иран.

После этого цены на газ начали резко расти. 2 марта — в первый торговый день после обострения конфликта — котировки кратковременно взлетели на 50%, а уже на следующий день увеличились на 45%. 9 марта цены на газ впервые за три года приближались к отметке 820 $, что стало максимальной ценой на торгах в тот понедельник.

До этого стало известно, что США не смогут компенсировать перебои поставок нефти, даже продав весь свой резерв. Так, по информации западных СМИ, Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей.

Трамп объяснил, зачем США топят иранские корабли.