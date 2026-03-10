Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли вдвое

РИА Новости: цены на газ в Европе выросли вдвое с конца февраля
Vladislav Culiomza/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли более чем на 100% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, до начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана газовые котировки опускались до 382 $. Этот минимум цен был зафиксирован 27 февраля — в последний торговый день перед атакой на Иран.

После этого цены на газ начали резко расти. 2 марта — в первый торговый день после обострения конфликта — котировки кратковременно взлетели на 50%, а уже на следующий день увеличились на 45%. 9 марта цены на газ впервые за три года приближались к отметке 820 $, что стало максимальной ценой на торгах в тот понедельник.

До этого стало известно, что США не смогут компенсировать перебои поставок нефти, даже продав весь свой резерв. Так, по информации западных СМИ, Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей.

Трамп объяснил, зачем США топят иранские корабли.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!