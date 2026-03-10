Размер шрифта
Иран заявил, что не позволит США и Израилю вывезти ни литра нефти

Представитель КСИР Наини: армия не даст США и Израилю экспортировать ни один литр нефти
Hasan Jamali/AP

Иран не позволит США, Израилю и их союзникам экспортировать ни одного литра нефти из региона Ближнего Востока. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини, его цитирует агентство Tasnim.

«Вооруженные силы Исламской Республики в условиях продолжающейся агрессии США и сионистского режима в отношении народа Ирана <...> не позволят экспортировать даже один литр нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам», — сказал Наини.

Он подчеркнул, что все попытки снизить и контролировать цены на нефть и газ не дадут результата. Иран контролирует ситуацию в ходе конфликта сам будет определять , когда он закончится.

Накануне цены на нефть выросли более чем на 26% и достигли максимума с 2022 года.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, атаковав многие города, в том числе столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Сообщалось об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива, а также о частичной блокировке Ормузского пролива, через который идут поставки нефти.

Ранее в США заявили о крупнейшем в истории сбое поставок нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке.

 
