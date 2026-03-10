В МИД РФ объяснили, зачем ВСУ атаковали Брянск

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск является попыткой Киева вернуть внимание европейских «хозяев», которые переключились на Ближний Восток, к украинскому конфликту. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке», — написал дипломат.

По его словам, ракетный удар по гражданским лицам не может иметь никакого оправдания. Ответственность за атаку лежит на политическом руководстве Украины, подчеркнул Мирошник. Посол добавил, что военное преступление Киева не может остаться без ответа.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал видео удара ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске.