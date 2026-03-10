Зеленского наградили главным орденом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом главного ордена Европейского Союза «За заслуги». Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, эта награда вручается впервые Европейским парламентом, она предназначена для тех, кто сделал значительный вклад в продвижение европейских ценностей.

Помимо Зеленского, высшую награду — «Выдающийся член ордена» — получили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Польши Лех Валенса. Вторым уровнем — «Почетный член ордена» — отметили президента Молдовы Майю Санду, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

В категорию «Член Ордена» вошли греческий баскетболист Яннис Антетокунмпо, основатель организации World Central Kitchen Хосе Андрес, а также четыре участника рок-группы U2, включая вокалиста Боно.

До этого Зеленский высказался об участии Европы в переговорах по урегулированию. Президент Украины заявил, что продолжает добиваться участия стран Евросоюза. По его словам российская сторона не заинтересована в присутствии европейских представителей на встрече.

Ранее Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток.