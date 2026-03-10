Размер шрифта
«Барыги и не только»: окружение Бритни Спирс наживалось на ней

Близкие Спирс выразили обеспокоенность «криминальным» окружением певицы
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник среди близких американской певицы Бритни Спирс заявил, что в последние годы ее окружение наживалось на звезде. Инсайдера цитирует The National Enquirer.

«Компания, которой Бритни сейчас окружает себя, невероятно сомнительна. У многих из этих парней криминальное прошлое. Очевидно, среди них есть известные барыги и не только, желающие на ней подзаработать», — сказал источник.

Инсайдер добавил, что именно таких людей всегда боялась семья 44-летней звезды — близкие переживают, что ею «воспользуются и снова опустят на самое дно».

«К сожалению, она стала очень зависимой от этих подонков и они живут за счет ее щедрости, на их содержание тратятся огромные суммы денег», — продолжил собеседник издания.

При этом, добавил он, есть надежда, что недавний арест Бритни Спирс за вождение в нетрезвом виде может стать первым шагом к долгожданным переменам в жизни Бритни.

«На данный момент самые близкие к ней люди обсуждают организацию надлежащей спасательной операции, чтобы вытащить Бритни из этой банды. Все согласны, что обстановка, в которой она сейчас находится, опасна и абсолютно нестабильна», — заключил инсайдер.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость». Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.

В 2008 году Бритни была передана под опеку отца — Джейми Спирса — из-за своего психического состояния. Джейми был назначен ее опекуном и занимался всеми личными и финансовыми делами Бритни Спирс, пока в 2021 году певицу не признали дееспособной.

Ранее Бритни Спирс поддержали бывшие мужья.

 
