Следователи Смоленска проверят похитившую девочку пару на подобные преступления

Фигурантов дела о похищении девочки в Смоленске проверят на похожие преступления

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение, связанное с делом о похищенной в Смоленске девятилетней девочке. Об этом Следственный комитет сообщает в официальном канале.

Доклад о расследовании руководитель ведомства заслушал в рамках оперативного совещания.

«Председатель СКР поручил проверить фигурантов уголовного дела на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Ребенок пропал в Смоленске в конце февраля. Несовершеннолетняя не вернулась домой после прогулки с собакой, животное прибежало домой без хозяйки.

В поисках приняли участие десятки людей, подозреваемого удалось найти благодаря камерам. На видео с них сотрудники правоохранительных органов заметили странно ведущего себя мужчину. Затем «пробили» номер его машины.

В результате школьницу нашли в квартире, где мужчина находился вместе со своей возлюбленной. Она заявила, что партнер запретил ей задавать ребенку вопросы.

