СМИ: США попросили Израиль не бить по энергосектору Ирана

Axios: США попросили Израиль не бить по энергосектору Ирана, включаю нефтянку
AP

Администрация США обратилась к Израилю с просьбой больше не наносить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что это первый случай, когда Вашингтон ограничил действия израильской стороны с момента начала военной операции против Исламской Республики.

Накануне член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм выразил недовольство в связи с ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам иранской нефтедобычи.

7 марта директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена «забрать всю нефть из рук Ирана». По его мнению, после этого Вашингтону не придется беспокоиться о росте цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по Ирану многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
